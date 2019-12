Beste koning klant, Black Friday is een financiële strop voor de kleine handelaar in uw buurt

Wanneer u straks de straat op gaat, of achter uw laptop kruipt, om een mooie korting te scoren, denk dan ook eens aan die diversiteit.

Denk aan de leuke ontmoetingen die u al bij lokale handelaars had, en aan hoe ze u vakkundig hielpen. Misschien was het de wijnhandelaar die voor u en enkele buren een proefsessie organiseerde. Of de gordijnenman of -vrouw die na uw werkuren bij u thuis de ramen kwam opmeten en de raamdecoratie persoonlijk kwam ophangen. Of de boekhandelaar wiens zoon u vlug even een lift naar huis gaf, nadat u door een verkeerde beweging voor zijn deur was gestruikeld. Of aan de webshopuitbater die met uw bestelling plots hoogstpersoonlijk voor uw deur stond en een oude schoolmakker bleek te zijn…