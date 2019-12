Brussel baadt in 15 kilometer feestverlichting

"Brussels by Light", zo heet de eindejaarsverlichting van de Stad Brussel. Geen straat of steegje blijft donker deze feestperiode, want maar liefst 131 pleinen en straten baden in 15 km feestverlichting.

Sprookjesbos

In Laken is de wijk De Wand omgetoverd tot een groot sprookjesbos met sneeuwlandschappen, stalactieten en 28 mysterieuze afbeeldingen van maar liefst 10 meter lang en 1,60 meter hoog. Maar geen nood, het bos wordt verlicht door 32 lampionnen die in de bomen hangen.

Sterrenhemel

Op de Kunstberg kan je wegdromen onder een 300 vierkante meter grote sterrenhemel met maar liefst 16.000 lichtpuntjes. Twaalf minuten lang word je meegenomen in een lichtshow met verschillende kleuren en intensiteiten.

Nog meer…

Daarnaast is er nog veel meer te doen in de stad. De voetgangerszone is 2 km lang overdekt door 35 ijsgewelven, op het Bloemenhofplein kan je een gigantische poolster bewonderen en op het Brouckèreplein staat een kleurrijke kerstbal van 4,5 meter hoog. Benieuwd naar de sprookjeswereld waar Brussel dezer dagen in getransformeerd is? Ga dan tot 13 januari naar het centrum van de stad.