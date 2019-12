Dat de gelekte nota van informateur Paul Magnette (PS) heel links is, vindt Carl Devos de logica zelve. "Dat is logisch, want Magnette zit met tien partijen rond de tafel. Hij weet dat er een aantal partijen afvallen. Magnette kan nu nog niet veel toegevingen doen, want de andere partijen zullen die toegevingen als verworven beschouwen bij de onderhandelingen."

Carl Devos vond het vandaag een heel interessante dag in de formatie van een nieuwe federale regering. "CD&V-voorman minister Koen Geens en ook Open VLD zeggen dat N-VA eerst moet uitmaken of de partij een regering wil vormen met de PS. De PS is onvermijdelijk. De vraag is of de N-VA een regering met de PS wil vormen die niet zo rechts zal zijn als de N-VA wil."

Bij alle Vlaamse partijen is er verdeeldheid in de rangen over federale regeringsdeelname. "Bij de SP.A, CD&V, Open VLD en de N-VA hoor je mensen die pleiten voor deelname aan de federale regering en hoor je mensen pleiten tegen deelname. Ook bij N-VA."

Bekijk het gesprek met Carl Devos uit "Terzake" hier: