Cashbetalingen verplicht afgerond en strengere controles op autolichten: dit is nieuw op 1 december

Handelaars moeten cashbetalingen voortaan afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 cent. Voor betalingen met de bankkaart is de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars. Het is overigens het totaalbedrag van alle aankopen die de klant cash betaalt dat moet afgerond worden. Het is niet de bedoeling om de prijs van elk afzonderlijk artikel af te ronden. Consumenten zullen wel nog stukjes van 1 of 2 eurocent mogen blijven gebruiken want die blijven een geldig betaalmiddel. Ook handelaars kunnen ze verder gebruiken als wisselgeld.