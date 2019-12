Chauffeur dronken achter het stuur van schoolbus in Lummen

Het is niet duidelijk of de politie op voorhand al wist dat die chauffeur gedronken had. Maar in ieder geval moest hij tijdens de politiecontrole een ademtest afleggen en die was positief. Op dat moment zaten er ook kinderen op de bus. Het waren leerlingen van de Blinker, een school voor buitengewoon lager onderwijs in Lummen. Er is een andere chauffeur moeten komen om de kinderen naar huis te brengen.

Aantal ouders reageert boos

De ouders zijn door de directie van de school ingelicht over het incident, via een brief. Maar een aantal van hen is boos, omdat ze eerder al gemeld hadden dat de chauffeur dronken reed. Maar dat is nooit ernstig genomen, zeggen ze.