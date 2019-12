De cijfers in een verhit (cultuur)debat: wie is de Vlaming die aan cultuur doet? 

Vlamingen zijn de voorbije vijf jaar meer aan culturele evenementen gaan deelnemen. Dat blijkt uit onderzoek van VRT NWS, op basis van cijfers van Statistiek Vlaanderen. Sinds de aankondiging van de besparingen in de sector enkele weken terug, is er een verhit debat losgebarsten over cultuur. Maar wie zijn de Vlamingen die aan cultuur doen? Wat is hun profiel en welke evenementen bezoeken ze? Een duik in de cijfers.