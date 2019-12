Cinematek blikt terug op Robert De Niro: zijn beste 5 vertolkingen, van "You talkin' to me?" tot maffiabaas Capone

In Cinematek in Brussel start dit weekend een retrospectieve van Robert De Niro: zowat alle films met de Amerikaanse topacteur worden op groot scherm vertoond. De Niro is nu 76 en beleeft een heuse revival, want hij is momenteel in de bioscoop te zien in "Joker" en "The irishman". Uit vijf decennia van magistrale vertolkingen selecteerde VRT-filmreporter Ward Verrijcken vijf iconische acteerprestaties. In chronologische volgorde, de beste vijf van De Niro: