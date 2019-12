Meer Palestijnse vluchtelingen terugsturen naar de Gazastrook is onverantwoord

UNRWA bevindt zich ook zelf in het midden van de aanhoudende crisis en doet net zoals andere lokale en internationale organisaties wat het kan om hulp te bieden. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Opvallend is dat het RvV in haar laatste beslissing geen nadruk legt op de aanhoudende Israëlische blokkade die al meer dan 13 jaar aansleept.De beperkte in- en uitgang van mensen en commerciële goederen hebben een verwoestende humanitaire en economische impact. Prijzen schieten, net zoals de armoede, de hoogte in. Bijna 97% van het water is vervuild. Een kind van 13 jaar maakte nooit een volledige dag met elektriciteit mee.