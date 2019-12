Blokkade van Franse transporteurs aan grensovergang in Rekkem opgeheven

De Franse regering heeft beslist om de terugbetaling van professionele diesel met 2 eurocent per liter te verlagen. De Franse transportorganisaties zijn daar niet blij mee en voeren daarom vanaf vandaag vier dagen actie. En dat onder de vorm van wegblokkades aan de grens met ons land.

Om 5.30 uur vanmorgen werd de grensovergang van ons land met Frankrijk op de E17 in Rekkem geblokkeerd, in de richting van Rijsel. "In het begin werden nog wagens doorgelaten, maar de grens ging al snel volledig dicht", zegt VRT NWS-journalist Arne De Jaegere. "Het was niet meer mogelijk om via de E17 vanuit Kortrijk naar Frankrijk door te rijden."

De politie voerde voor de eerste keer het zogenoemde brexit-plan uit. Dat moet het verkeer bij grensblokkades zo snel mogelijk wegleiden. Auto's en vrachtwagens die al vaststonden in de file, werden omgeleid via een parking of konden onder politiebegeleiding achteruit wegrijden.

"De Franse actievoerders stonden dus voor een lege snelweg. De politie heeft met hen onderhandeld en ze raakten het eens om de blokkade op te heffen. Het was de bedoeling om alles te bezetten tot even na de middag, maar kort voor 10 uur waren alle vrachtwagens weg", zegt Arne De Jaegere.

Het verkeer richting Frankrijk kan dus weer door in Rekkem.