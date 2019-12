Kersverse Gentse bisschop over link tussen de stad en de abdij van Orval: "De abdij is gesticht door een Gentenaar"

De abdij is namelijk opgericht door een Gentenaar: Dom Marie-Albert van der Cruyssen.

Oorlogsheld

Dom Marie-Albert van der Cruyssen heette eigenlijk Karel. De Gentse middenstander streed voor ons land en was een ware oorlogsheld tijdens de Eerste Wereldoorlog. “Hij heeft zijn leven geriskeerd om de Belgische soldaten te redden. Hij raakte gewond tijdens de oorlog en droeg dat voor de rest van zijn leven mee”, vertelt Van Hecke. “Hij heeft toen beloofd dat hij trappist zou worden als hij levend en wel uit de oorlog zou komen.” En zo geschiedde.

Van Parijs naar Luxemburg

Van der Cruyssen werd uiteindelijk trappist in La Trappe, nabij Parijs. Maar dat was niet zo simpel als het leek: in de jaren 20 dacht men er in Frankrijk over na om de monniken te verbieden. “Daarom vroeg Van der Cruyssen aan zijn abt of hij overgeplaatst kon worden naar België”, gaat de bisschop verder. “Via via kwam hij dan in Villers-devant-Orval, in Luxemburg, terecht. Hij had toen niet de bedoeling om er iets te stichten, maar hij was wel een kunstminnaar en in Villers-devant-Orval stonden heel wat ruïnes van de twaalfde eeuw. Aan de eigenaar van die ruïnes meldde hij dat hij een vluchthuis zocht voor zijn gemeenschap en zo is de abdij van Orval gestart.”

Ontstaan abdij Orval

Uiteindelijk raakte de wet om monniken te verbieden in Frankrijk niet gestemd. Daardoor moest er niemand vluchten en was Alberts vluchthuis in principe niet meer nodig. Toch besloot van der Cruyssen om in Orval te blijven en daar een gemeenschap te starten. Dat mocht van de abt omdat hij ingenieur was. “Maar één monnik vormt natuurlijk geen gemeenschap. Extra monniken kwamen uiteindelijk vanuit Brazilië. Daar werd een stichting van een monnikenorde uit Frankrijk opgedoekt, omdat er al dertig jaar geen Braziliaanse roepingen meer waren. Op die manier is Orval gestart: met een Gentenaar uit La Trappe, Fransen die in Brazilië waren, Brazilianen, Portugezen en Colombianen.”

Een open geest

De nieuwe bisschop van Gent, Lode Van Hecke, maakte het internationale karakter van Orval van dichtbij mee. “Toen ik er 45 jaar geleden aankwam, waren de (toen nog) negen provincies van België in Orval vertegenwoordigd. Orval is nooit lokaal geweest, en daar zit de geest van Albert Van der Cruyssen voor iets tussen. Hij is altijd open van geest geweest.”