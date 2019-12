Leven met constante piep of ruis in je oren, deze 4 Vlamingen vertellen hoe zij ermee omgaan

"De piep in mijn oren is er al sinds 2006, na een concert. Ik herinner mij dat ik fysiek pijn kreeg aan mijn oren tijdens dat concert, maar ik had geen oordoppen bij en in die tijd kon je die ook nog nergens krijgen. Toen ik naar huis ging, had ik last van oorsuizen. Ik dacht dat het na een nachtje slapen wel vanzelf zou overgaan, maar helaas is het nooit meer weggegaan."