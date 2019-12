Google brengt geschiedenis van Doel digitaal in kaart

Ken jij alle plekjes van Doel? Ben jij al in de kerk van Doel geweest? Of ken je de ontstaansgeschiedenis van het dorp? Vanaf nu kan je het allemaal online terugvinden via een kunstproject van het internetbedrijf Google. Het bedrijf stapte zelf naar de gemeente Beveren, waar Doel onder valt, met het voorstel om er aandacht aan te besteden. Dat is erg opmerkelijk want het Google Arts & Culture project geeft normaal gezien enkel aandacht aan grote en bekende musea. Google brengt maakt de collecties dan digitaal beschikbaar. Ze doet nu hetzelfde met het moderne én het oude Doel.

Doel is meer dan kernenergie

"Eindelijk wordt er eens gekeken naar wat Doel allemaal te bieden heeft. Er zijn zoveel boeiende verhalen in ons dorp", zegt burgemeester Marc Van de Vijver. "Bijvoorbeeld het Hooghuis waar schilder Rubens blijkbaar toch niet gewoond heeft. Maar er zijn ook prachtige foto's en oude stafkaarten die op de website staan." Dankzij de website kan iedereen de geschiedenis van Doel bekijken op een luchtige manier.

Met de hulp van Google

Het maken van de website was een knap stukje werk, zegt Hans De Bock van de gemeente Beveren: "Alle 'streetview' beelden zijn te voet gemaakt. Dus ook de Scheldedijk, die anders niet toegankelijk is voor wagens, is zichtbaar. Ook de kerk en de kerktoren kan je 'beklimmen', dat biedt een prachtig uitzicht." Voor dat alles moest de gemeente Beveren niets betalen. "Google stapte zelf naar ons toe, dat bewijst nog maar eens wat voor een speciale plek Doel niet is."

Google heeft ook onderzoek gedaan naar het bijzondere stratenpatroon van Doel, de aanwezigheid van koning Leopold 1 en nog veel meer. Dat alles kan je bekijken op de website van Google Arts & Culture.