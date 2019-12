Graafwerken en extra vallen om knijtenplaag in Wichelen te voorkomen

In de Scheldevallei in Wichelen hebben ze al jarenlang last van knijten, een soort kleine mug. Het insect gedijt perfect in het slib van de Schelde en stilstaande water van het naburige natuurgebied Wijmeers. Er zijn al heel wat maatregelen genomen om de plaag een halt toe te roepen. Langs de Schelde werd een geul gegraven om de stroming op het water te verhogen en het knijten zo moeilijker te maken zich voort te planten. De waterbeheerder heeft nu besloten om begin volgend jaar, nog voor de lente begint, twee extra geulen te graven.

Extra vallen, ook bij mensen thuis

Er komen niet enkel extra geulen. Het proefproject met knijtenvallen wordt verlengd en uitgebreid. "Er komen twee grote knijtenvallen in het natuurgebied. En aan de overkant van het water gaan we in tuinen van mensen kleinere knijtenvallen plaatsen", zegt Sarah Verhaeghen van de Vlaamse Waterweg. Vorige zomer werden de vallen al uitgetest, op amper twee maanden tijd werden meer dan 80.000 insecten gevangen. Toch kregen nog heel wat mensen muggenbeten.

Drones en vissen

Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) onderzoeken ook welke soorten er zitten en wat er eventueel tegen gedaan kan worden. Daarnaast loopt er ook een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen over vissoorten die graag knijten eten. Zij zouden uitgezet kunnen worden om de insecten op een natuurlijke manier te kunnen bestrijden. Er worden alleszins kosten noch moeite gespaard, eerder werden er al drones ingezet om de knijtenpopulatie te bestuderen.

Pas in de lente zekerheid

Knijten planten zich eind februari, begin maart voort. Pas in de lente zal dus duidelijk worden of de bijkomende maatregelen ook echt zullen aanslaan.