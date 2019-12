Gratis elektrische shuttlebussen tussen Parking Vaartkom en centrum Leuven

Vanaf 7 december kan je aan Parking Vaartkom gratis een 100% elektrische shuttlebus naar het centrum en terug nemen. De shuttle rijdt om het kwartier op zaterdagen, koopzondagen en tijdens een aantal evenementen. De stad wil op deze manier de bereikbaarheid van de handelaars in de binnenstad optimaal garanderen.

Druk in Leuven

"Tegenwoordig is het op zaterdagen over de koppen lopen in onze binnenstad", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). "Er komen mensen uit de hele regio winkelen in onze stad, ze gaan uit, drinken en eten wat. We willen ervoor zorgen dat dat zo comfortabel mogelijk gebeurt en daarom gaan we elektrische shuttlebussen inzetten tussen de Parking Vaartkom, die heel goedkoop en bereikbaar is, en de binnenstad. De bus zal zeer frequent rijden, is erg duurzaam want hij is elektrisch en bovendien gratis."

Praktisch

Op zaterdagen kan je de shuttle nemen van 10 tot 19 uur.

Als de winkels op zondag open zijn, rijdt de shuttle tussen 14 en 19 uur. De volgende maanden is dat op de volgende (koop)zondagen: 8, 15, 22 en 29 december en 5 januari .

Tijdens evenementen geldt een aparte dienstregeling.

De haltes van de shuttle zijn Parking Vaartkom, Smoldersplein en Vismarkt. Parkeren in Parking Vaartkom is voordelig. Het eerste uur is gratis.

Het proefproject loopt tot en met augustus 2020. Nadien wordt het project geëvalueerd.