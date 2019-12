Hoe makkelijk een dief zijn slag kan slaan: ex-inbreker "test" woningen in Genk

Op een vergadering van het buurtpreventienetwerk stelde Jansen zijn bevindingen voor aan de nietsvermoedende bewoners. Het was bijzonder confronterend. De man had enkele uren in hun buurt kunnen rondlopen zonder dat iemand hem had opgemerkt. Jansen was nochtans achterom gelopen, had bewoners in hun tuin gefotografeerd, achterdeuren geopend en blaffende honden gesust. Hij klom op een schutting om in te schatten hoe makkelijk hij over een dak naar binnen zou kunnen glippen. Hij deed het niet echt.