Huisvuilophaling verstoord in Gent door spontane staking bij afvalophaler

De huisvuilophaling in Gent en Destelbergen verloopt vandaag ernstig verstoord door een spontane staking bij IVAGO. Ook de meeste containerparken blijven heel de dag gesloten. De directie en bonden zitten er samen om te onderhandelen over de werkvoorwaarden en dat zorgt voor sociale onrust. Een deel van het personeel, zo'n 60 mensen, ging deze ochtend niet aan het werk omdat ze betere lonen willen en ook extra krachten om de hoge werkdruk op te vangen. Ook de interimkrachten werden naar huis gestuurd. Er is dus niet genoeg personeel in huis om voor een normale vuilnisophaling te zorgen.

"Haal je vuil opnieuw binnen"

De directie van IVAGO vraagt inwoners waar vuilnis is blijven staan om de zakken opnieuw binnen te nemen. "Vooral in het zuiden van Gent zijn er problemen en is de ophaling erg verstoord. We vragen om zowel PMD, restafval als GFT opnieuw binnen te halen. We zien geen oplossing om die ophaling de volgende dagen in te halen", vertelt IVAGO-woordvoerder Koen Van Caimere.