Minister-president Jan Jambon (N-VA) houdt voet bij stuk: "Begroting Cultuur veranderen zal nu niet meer lukken"

Jambon stak twee weken geleden de hand uit naar de culturele sector. Hij vroeg hen om zelf met een alternatieve begroting te komen. Dat voorstel is er nog niet. "We hebben een constructief gesprek gehad", zegt Jambon aan VRT NWS. "Maar concrete aanpassingen aan de begroting voor volgend jaar, die we binnenkort moeten indienen, zullen niet meer lukken. Als we tot een andere verdeling komen, moet dat goed overlegd worden. In februari-maart is er een begrotingsherziening, dus dan zijn er wel mogelijkheden."

Het budget voor cultuur verhogen, zit er niet in. "Als er een andere verdeling komt, moet dit binnen de globale besparingslijn", zegt Jambon.

In de Commissie heeft hij verduidelijkt hoe hij de uitkering van de projectsubsidies zal aanpakken. Hij is van plan om het bedrag dat nu beschikbaar is, uit te keren in de eerste subsidieronde in januari. Bij de begrotingscontrole in het voorjaar kan dan extra budget worden gezocht voor de tweede ronde. "Dat is een engagement dat ik wil nemen, maar zonder in beton te gieten over welk bedrag we spreken."