Kasteel van Gaasbeek sluit na volgende zomer twee jaar de deuren voor een grondige renovatie

In 2014 al werd gestart met het masterplan voor het Kasteel van Gaasbeek, met daarin vier grote ambities. Ten eerste staat de volledige restauratie van de historische kasteelinterieurs en de beschermde gebouwen in het park op het programma. Op de tweede plaats wordt het kasteel zo toegankelijk mogelijk gemaakt, ook voor mensen met een beperking (rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden …). Daarnaast wordt er een nieuw concept uitgewerkt voor de presentatie van de collectie. Ten laatste komt er een volledig nieuw gebouw voor onthaal en tickets. Daar zullen ook een museumshop, de administratie, het archief, de bibliotheek en het depot in ondergebracht worden.

Twee jaar dicht

Het kasteel van Gaasbeek sluit eind augustus volgend jaar de deuren. Alleen een volledige sluiting was volgens directeur Luc Vanackere de oplossing: "We hebben er lang over nagedacht omdat we het toch geen pretje vinden om zo lang geen bezoekers te ontvangen. Maar voor de veiligheid en om de werken echt op een degelijke manier te kunnen laten verlopen, was er geen alternatief. We hebben even gedacht om het in fases te doen, zodat er altijd een deel van het kasteel kan bezocht worden maar dat werkt in de praktijk niet. We hebben dus moeten kiezen voor een langere sluitingsperiode. Twee jaar valt nog mee, er zijn museumrenovaties die nog langer geduurd hebben."

In 2023 zal het kasteel opnieuw toegankelijk zijn voor bezoekers. Dat is exact 100 jaar na het overlijden van de laatste eigenares, markiezin Arconati Visconti.