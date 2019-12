Katje "Glumey" blijft in lijmval hangen in Gentse haven

Langs de Gentse haven vond een voorbijganger een kitten die in een lijmval vastplakte. Het beestje kon geen kant meer uit en werd naar de dierenarts gebracht. Daar krijgt "Glumey" een nieuwe naam en alle nodige zorgen.

Vacht vol lijm

Een toevallige wandelaar trof het arme stakkertje aan in de lijmval en bracht het naar een dierenarts in Wetteren. "Het was echt zielig, haar hele vacht hing vol met lijm. Toen het korreltjes wilde eten uit een voederbakje, bleef het bakje kleven aan haar kopje. Ook haar pootjes hingen aan elkaar vast”, zegt dierenarts Jolien Tackaert. De pootjes van "Glumey" moesten uiteindelijk in een gipsverband.

Het was een hele klus om de lijm te verwijderen, zegt dierenarts Jolien. "We hebben grote stukken vacht weggesneden en hebben 'Glumey' in een badje met Dreft gestoken." Er zal nog wat week- en knipwerk nodig zijn, "maar het is een vechtertje, ze eet ook goed."

Gevaarlijk voor katten en vogels

Lijmvallen worden gebruikt om muizen, ratten en ander ongedierte te vangen. Maar jammer genoeg blijven ook andere dieren vasthangen in de lijm. "Zo'n lijmval plaats je best niet als er katten of vogels in de buurt zijn, die blijven er te vaak inplakken", besluit dierenarts Jolien.

"Glumey" had geen chip of bandje, maar de eigenaar mag zich altijd komen melden bij dierenarts Fideel in Wetteren.