Maak kennis met Dogor, een bevroren "puppy" van 18.000 jaar oud

Maak kennis met Dogor, een "puppy" van 18.000 jaar oud. Dogor is in de zomer van 2018 al ontdekt in het ijs van Siberië, in een gebied in het noordoosten van Rusland waar de ondergrond permanent bevroren is, de zogenoemde permafrost. Dogor betekent "vriend" in het Jakoets, de plaatselijke taal. Het lichaampje is gevonden in de buurt van de rivier Indigirka, ten noordoosten van de stad Jakoetsk.