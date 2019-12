Marianne Thyssen tegen wil en dank CD&V-boegbeeld, bekijk fragment van "Wissel van de macht"

In 1999 leidt de dioxinecrisis tot een politieke aardverschuiving. Jean-Luc Dehaene trekt zich terug in Europa en het is nu aan een nieuwe generatie politici om CD&V terug aan de macht te brengen.

Het duurt jaren voor Yves Leterme CD&V terug op het politieke voorplan krijgt, mede dankzij het kartel met de N-VA. In 2007 kan het Vlaams kartel paars eindelijk verslaan, maar intussen is de invloed van kartelpartner N-VA aanzienlijk vergroot en gaan communautaire thema's steeds meer de agenda beheersen. Voeg daarbij een financiële crisis van formaat en je krijgt alsmaar meer gekrakeel en instabiliteit.

Na een reeks politieke stoelendansen wordt Marianne Thyssen op het voorplan geschoven, eerst als partijvoorzitter en in 2010 als kandidaat-premier. "Dit moet ge doen", krijgt ze te horen van peetvader Jean-Luc Dehaene. Hij vreest een electorale afstraffing als CD&V met "brokkenpiloot" Yves Leterme als kopman naar de kiezer trekt.

Thyssen aanvaardt en probeert het "op zijn vrouwtjes", maar het blijkt een rotopdracht: CD&V lijdt een verkiezingsnederlaag en Marianne Thyssen trekt haar conclusies: ze stapt op als partijvoorzitter en trekt zich op haar beurt terug in Europa.