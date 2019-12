Nederlandstalig én urban boven op de MIA's 2019: Zwangere Guy grootste kanshebber met 7 nominaties

Voor de 13e editie van de Music Industry Awards, georganiseerd door de VRT en Poppunt zijn in totaal 39 groepen of artiesten genomineerd, in 18 categorieën. In 12 categorieën beslist het publiek, 6 prijzen worden uitgereikt door de muzieksector, waaronder ook de nieuwe MIA voor "beste producer".

De organisatie reikt ook twee carrièreprijzen uit. De "lifetime achievement award" gaat naar Arno. Wie uit de muzieksector bekroond wordt met de carrièreprijs is nog niet bekend. De grootste kanshebber op een MIA is Zwangere Guy, want hij is in 7 van de 18 categorieën genomineerd.