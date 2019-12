Moeten er nóg honingbijen zijn in de stad?

Daarnaast zou er bij de bestrijding van invasieve exoten die veel honingbijen aantrekken, best worden nagedacht over het tijdig voorzien in inheemse alternatieven. Het bestrijden van invasieve exoten zoals Valse acacia (Robinia pseudoacacia) en Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) is vanuit ecologisch perspectief uiteraard verantwoord, maar het stoot vele imkers tegen de borst. Imkers informeren over waarom die bestrijding noodzakelijk is zou ook kunnen helpen. Immers, in het geval van invasieve exoten die schade berokkenen aan hun honingbijen, zoals de Varroamijt (Varroa destructor) of de Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax), staan vele imkers permanent klaar om hen te lijf te gaan. In zulk een geval begrijpen ze immers de negatieve impact van de invasieve exoot.