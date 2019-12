"Hij komt, hij komt", maar is het wel met echt speelgoed? Douane waarschuwt voor namaakcadeaus

Volgens de douane zijn de criminelen de laatste jaren ontzettend goed georganiseerd: "Ze gaan zodanig professioneel te werk, dat het moeilijk is om te weten wat namaak is. Maar er zijn wel een aantal alarmbellen die kunnen afgaan wanneer je online shopt: "Zo is het belangrijk dat, wanneer je via grote sites zoals Alibaba of eBay spullen aankoopt, je wordt doorverwezen naar een beschermde website. Je kan dit checken aan de hand van het https-adres. Daarnaast is de belangrijkste factor nog steeds de prijs: wanneer die zeer laag is, zou je eigenlijk moeten weten dat het om namaak gaat", klinkt het bij de douane. "Ook contacten met de verkoper zijn belangrijk. Je moet je steeds de vraag stellen of die wel betrouwbaar is."