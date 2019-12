Nederland maakt vervuilingsnorm voor grond plots acht keer minder streng. Oplossing voor de bouwsector in zicht?

Verschillende Nederlandse media zoals de NOS melden dat de regering morgen de oplossing voorstelt voor de PFAS-norm, die de bouwsector in de problemen bracht. PFAS, dat zijn zo'n zesduizend synthetische producten die niet of moeilijk afbreekbaar zijn. De norm die sinds oktober in voege is blijkt zo streng dat veel grond- en bouwwerven gewoon moesten worden stilgelegd.