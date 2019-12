Nieuwe noodprocedure in de maak om foto's van kinderen van het net te halen

Vlaams minister Dalle herhaalde donderdagavond dat de reportage van "Pano" hard is binnengekomen. Hij benadrukte dat er al veel initiatieven aanwezig zijn in het Vlaamse jeugdwerk en jeugdbeleid. Dalle wil bekijken hoe al die initiatieven nog beter kunnen gecoördineerd en op elkaar afgestemd worden.

De Vlaamse minister wil onder meer het aspect privacy meer een plaats geven in het bestaand beleid rond jeugdwerk. "We kunnen bekijken of we het aspect privacy kunnen integreren in bijvoorbeeld het integriteitsbeleid en kadervorming van het jeugdwerk", aldus Dalle.

Child Focus benadrukte donderdagavond dat communicatie tussen volwassenen en kinderen en jongeren belangrijk is. Voorts duidt de organisatie op de verantwoordelijkheid van ouders, onder meer bij sharenting, het delen van foto's van kinderen op sociale media. "Het is de taak van ons allemaal om jongeren online weerbaar te maken."