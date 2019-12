Nog maar nauwelijks begonnen en invoering van nieuw openbaar vervoer in Vlaanderen loopt al vertraging op

Waar gaan die nieuwe regels dan over? Op 18 december 2015 werd de zogenoemde conceptnota ‘basisbereikbaarheid’ goedgekeurd door de Vlaamse regering. Daarin stond dat het decreet ‘basismobiliteit’ van 2002 afgeschaft zou worden. Met dat decreet kreeg De Lijn in 2002 de opdracht (en extra geld) om over heel Vlaanderen een basisdienstverlening met bussen te voorzien. De vorige regering wou dat in 2014 helemaal anders en zei dat bussen en trams vooral moeten rijden op lijnen waar er écht een vraag naar openbaar vervoer is. Geen lege bussen op zondag meer, bijvoorbeeld.