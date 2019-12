Nu al tientallen kampeerders voor tickets voor Ros Beiaardommegang in Dendermonde, ticketverkoop start pas zaterdag

Nu al staan er mensen aan te schuiven in Dendermonde om een ticket te bemachtigen voor een tribuneplaats tijdens de Ros Beiaardommegang in mei. De ticketverkoop start pas zaterdag 30 november, maar er zijn al een dertigtal kampeerders. Ook Linda is bereid om twee dagen te wachten in de kou: "Ik wil absoluut in de tribune zitten, dat zijn de beste plaatsen. Als dat paard de hoek om komt, dat is magisch."