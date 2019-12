Opnieuw granaat gegooid in Antwerpen, DOVO laat springtuig gecontroleerd ontploffen

De granaat werd binnengegooid in een huis in de Van Heystveltstraat in Deurne. In dezelfde straat ontploften vorig jaar al eens twee granaten. Toen raakten 16 auto's en 10 gevels beschadigd.



De Antwerpse politie kan weinig details kwijt over het incident. "Het tuig was niet ontploft, maar wel gevaarlijk," zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns aan VRT NWS. "Het was te gevaarlijk om de granaat te transporteren, dus heeft DOVO ze op een braakliggend terrein laten ontploffen."

Bij die actie van DOVO was een luide knal te horen maar alles is veilig verlopen. "Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de omgeving," zegt Bruyns.

In Antwerpen zijn de voorbije maanden al vaker granaten gegooid en zelfs ontploft. Mogelijk hebben die iets te maken met geweld in het drugsmilieu.