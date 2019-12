Ouders en school reageren op dronken schoolbuschauffeur: "Mijn dochter zag lijkbleek"

Een moeder van een van de kinderen was afgelopen vrijdag ongerust. "Mijn dochter was nog altijd niet thuis, dus ik had de school gebeld", zegt Christine Diliën, een van de ouders. "Die zei dat de buschauffeur was aangehouden omdat hij gedronken had. En dat was wel schrikken."

Kinderen geshockeerd

De kinderen waren ook geshockeerd toen ze thuiskwamen, volgens de mama. "Mijn dochter zag lijkbleek", zegt Christine Diliën. "Ze zei dat de bestuurder zigzagde over de weg en dat ze tegengehouden zijn door de politie." Het was ook niet de eerste keer dat kinderen ongerust waren. "De kinderen op de bus hadden eerder al opmerkingen gegeven aan de leerkrachten: dat de chauffeur bruusk remt of gevaarlijk langs het kanaal rijdt."

School niet op de hoogte

Maar de school was niet op de hoogte van het onverantwoorde rijgedrag van de chauffeur en zegt dat er geen klachten zijn binnengekomen. "We hebben achteraf nagegaan of er klachten waren", zegt Sabine Daenens, algemeen directeur van Sint-Ferdinand, waartoe De Blinker behoort. "Maar iedereen garandeerde ons dat dat niet zo was."

Christine Diliën betreurt dat de info niet tot bij de directie is geraakt: "Ik vind het ook jammer dat de busbegeleidster het dan nooit heeft gemeld aan de school", zegt ze. "Want de ouders verwachten dat de kinderen toch veilig worden opgepikt en afgezet."

Geschorst

De school nam wel meteen maatregelen toen de politie de bewuste chauffeur aan de kant zette: "Wij hebben vrijdagavond meteen contact gehad met de busmaatschappij en wij hebben gevraagd om de samenwerking met de chauffeur meteen stop te zetten", zegt algemeen directeur Daenens. "We zijn geschrokken van dit nieuws. De veiligheid van onze kinderen is prioritair. Dat de chauffeur onder invloed achter het stuur kruipt, is echt onaanvaardbaar."

"Ik hoop dat hij nooit meer mag rijden", zegt Christine Diliën nog. "Want hij is echt een gevaar op de weg." Ondertussen is er een andere chauffeur ingeschakeld en kunnen de kinderen weer veilig naar school.