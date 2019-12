Huishoudhulpen voeren actie in Brussel: "We worden veel te weinig betaald voor het werk dat we doen"

Vandaag werken zowat 145.000 mannen en vrouwen als poetshulp bij mensen thuis of als werknemers in een strijkatelier. Ze worden daarvoor betaald met dienstencheques. Voor hun werk krijgen ze goed 11 euro bruto per uur. Maar vaak gaat het om mensen die deeltijds werken, ze houden daardoor netto minder dan 1.000 euro per maand over



Een duizendtal huishoudhulpen is vandaag naar Brussel gekomen om actie te voeren. Ze willen een hoger loon, zoals de vakbonden en werkgevers dat eerder dit jaar afgesproken hebben. "Wij vinden dat we veel te weinig betaald worden voor het werk dat we doen", zegt een van de betogers. Het is vaak fysiek zwaar werk voor soms veeleisende klanten.