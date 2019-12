Cultuursector protesteert tegen besparingen: "We zijn al lang aan het inleveren, dit is een slechte zaak"

Maar vooral de besparing op de projectsubsidies zetten kwaad bloed bij de culturele sector. Die zakken met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro volgend jaar. Dat is een klap in het gezicht van veel beginnende kunstenaars.

"Zo beginnen we allemaal", zegt acteur en presentator Jonas Van Geel die mee actievoert. "Met dat geld kun je dingen proberen, kun je nadenken over wat je wil doen, hoe je dat kan doen en met wie. Daar is zoveel uit ontstaan. Daarom vind ik het mooi dat iedereen hier solidair is. Het gaat hier niet over of iets commercieel is of niet."