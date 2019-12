Elk jaar 2.000 problemen met roltrappen en liften in Belgische treinstations

Voor de reizigers zijn de defecte roltrappen en liften een grote ergernis. En vooral voor mensen met een kinderwagen, mensen met een beperking of ouderen, veroorzaakt dat problemen. Vaak duiken de problemen op bij oudere roltrappen, maar ook bij relatief nieuwe modellen duiken er problemen op. "In Gent-Sint-Pieters is er een roltrap die regelmatig stilvalt en die is nog geen 3 jaar oud", zegt Vandenbroucke.