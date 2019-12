Stress op het werk piekt: amper helft werknemers heeft nog werkbare job

Om de drie jaar onderzoekt de SERV in welke mate Vlaamse werknemers plezier beleven aan hun job, kansen krijgen om bij te leren, werk en gezin kunnen combineren, en niet ziek of overspannen raken. Daarvoor zijn in de nieuwe studie 13.000 werknemers bevraagd in een representatieve steekproef. Want werkbare jobs zijn des te belangrijker, als we langer moeten werken.