Tijdslijn protest in Chili: Van Chicago Boys tot hedendaagse volkswoede, wat is er aan de hand?

De openbare vervoersmaatschappij voert een prijsverhoging in waarbij metrokaartjes 30 peso duurder worden tijdens de spits, omgerekend is dat ongeveer 4 eurocent. Het is de vierde prijsverhoging in 2 jaar in één van de duurste transportsystemen voor openbaar vervoer ter wereld. De ontevredenheid op de maatregel wordt al snel voelbaar. Gezinnen met een laag inkomen in Santiago wonen veelal in de buitenwijken en zijn erg afhankelijk van het openbaar vervoer. In sommige gevallen moeten ze meer dan 20 procent van hun salaris uitbesteden aan de kosten ervan. Vooral de reactie van de Chileense minister van Economie Juan Andrés Fontaine lokt veel woede uit. Hij reageert op televisie dat mensen vroeger moeten opstaan om het oude tarief te betalen.