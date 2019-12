Excuses van video-app TikTok na verwijderen account 17-jarig meisje dat kritiek uitte op Chinees beleid tegen Oeigoeren 

Feit is dat dit voorval heel ongelegen komt voor de Chinese app die wereldwijd miljoenen gebruikers heeft. Bytedance, het bedrijf dat eigenaar is van TikTok, is gevestigd in China en kreeg de laatste tijd kritiek dat het snel plooit naar de wil van de Chinese overheid. TikTok bestaat ook in China onder de naam Douyin. Daar wordt de app sterk gecontroleerd, en is kritiek op de overheid uit den boze. Maar Bytedance ontkent dat TikTok gecontroleerd wordt.