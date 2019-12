Toen jonge rugzaktoeristen nog gewoon naar de Kalmthoutse heide trokken

Adrien Joseph Heymans schilderde "Ondergaande zon op de heide" in 1877 tijdens een van de vele keren dat hij naar Kalmthout terugkeerde. Vanuit Frankrijk was intussen het impressionisme doorgedrongen.Heymans laat hemelsblauw licht tussen de wolken doordringen. Henry Van de Velde beschreef hem als de "wegbereider van het heldere landschap". Later zou Heymans nog meer licht ontdekken als een van de medestichters van kunstbeweging "Vie et lumière".

Nog veel beter is de titel die collega-schilder Constantin Meunier Heymans toedichtte: "de Wagner van het landschap". Schilders als Heymans wilden met hun natuurimpressies een spiegel geven van hun zielstoestand. Een landschap was een uitdrukking van een gevoel of een temperament. Oog in oog met de natuur wilden ze confronteren met eenzaamheid, met melancholie of een gevoel van onbeduidendheid.