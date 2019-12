Aantal woningbranden stijgt fors, brandweeradviseur: "Laad je elektronische toestellen overdag op"

De oorzaak van die toename is volgens Renders te vinden bij de vele oplaadbare toestellen die we thuis in het stopcontact hebben zitten. Ze verhogen het risico op brand. "We laden tegenwoordig heel veel toestellen op", zegt Renders. "Denk maar aan elektrische fietsen, hoverboards, laptops of smartphones. Vroeger hadden we die dingen niet en liepen we dus ook minder risico op brand."

Ook de manier waarop we met die toestellen en het opladen ervan omgaan, is van belang volgens Renders. "Het gezonde boerenverstand om stekkers uit te trekken bij onweer of wanneer we op vakantie gaan, is er tegenwoordig helaas niet meer", zegt Renders. "Er steekt heel wat in de stekker en dat vormt allemaal een brandrisico. We merken bijvoorbeeld dat er soms toestellen worden opgeladen in een zetel of in een bed, op materiaal dat heel brandbaar is. Dat is uiteraard geen goed idee."

