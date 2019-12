Trein rijdt in op auto aan overweg in Mol, voorlopig geen treinverkeer tussen Herentals en Mol

De auto kwam bij een verkeerd manoeuvre vast te zitten op de sporen aan de overweg van de Haag in Mol. De twee passagiers hebben nog geprobeerd het voertuig los te duwen, maar dat is niet gelukt.

De trein was op weg van Antwerpen Centraal naar Mol, maar rond 23.30 uur, kort voor hij zijn eindbestemming bereikte, botste hij met de auto. Het motorblok van de wagen belandde achter een houten schutting in een voortuin, de trein kwam 500 meter verder tot stilstand. Doordat de trein plots moest remmen raakte een van de passagiers lichtgewond. De dertig inzittenden van de trein werden geëvacueerd. De inzittenden van de auto bleven ongedeerd.

De trein wordt getakeld en Infrabel herstelt de schade aan het spoor. Er is voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen Herentals en Mol in beide richtingen. Het is onduidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. Infrabel hoopt dat het treinverkeer in de loop van de voormiddag weer kan opstarten. Er worden vervangbussen ingelegd.