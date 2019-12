Turnhout zet in op armoedebestrijding en een nieuwe sporthal van 8 miljoen

Armoedebestrijding

Woensdagavond heeft het schepencollege van Turnhout haar meerjarenplanning voorgesteld. Het investeringsbudget stijgt tot meer dan 100 miljoen euro maar de belastingen zullen niet verhogen. De prioriteit is armoedebestrijding. De regisseur voor armoedebestrijding die begin dit jaar werd aangenomen om samen te werken met de lokale armoedeorganisaties, zal elk jaar 100.000 euro krijgen om concrete oplossingen uit te werken. Dat bedrag komt bovenop de 400.000 euro die elk jaar naar de organisaties gaat. "Nieuw is ook een team van vijf nieuwe medewerkers die op straat op zoek zullen gaan naar mensen die hulp nodig hebben," zegt OCMW-voorzitter Kelly Verheyen. "Zij zullen die naar de juiste hulpverleners sturen."

Sporthal

Opvallend is ook een investering van 8 miljoen euro in een nieuwe sporthal. "We merken dat daar echt vraag naar is," zegt schepen voor sport Jan Van Otten. "Alleen al de stedelijke Sport- en Handelsschool heeft anderhalve sporthal nodig per week. Nu moeten we dus in de buurgemeentes sportterreinen gaan huren. Clubs en individuele sporters kunnen we geen uren meer bijgeven." Wanneer de sporthal er precies zal zijn, is nog niet duidelijk.