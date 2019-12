UZ Antwerpen vangt tekort verpleegkundigen op door hen vrijwillig langer te laten werken

Onze ziekenhuizen kampen met een tekort aan verpleegkundigen. Sommige ziekenhuizen nemen gepensioneerde verpleegkundigen opnieuw aan om hen even uit de nood te helpen maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen houden ze verpleegkundigen langer aan de slag - als ze dat wensen - tot 67 jaar, in plaats van 65 jaar, twee jaar langer dus.

Wie heeft interesse?

Wie is daar in geïnteresseerd? "Mensen van wie de partner ook pas later met pensioen gaat, ze willen dan samen op pensioen of alleenstaande verpleegkundigen", zegt Hildegard Hermans van het UZA.

"Oudere verpleegkundigen kunnen op een andere dienst aan de slag maar vaak willen ze gewoon op hun eigen, vertrouwde dienst blijven werken. Daar kan hun ervaring en expertise ingezet worden om jongere verpleegkundigen op te leiden."