Koninklijke Schenking laat een deel van haar patrimonium verloederen

De Koninklijke Schenking bezit 13 boerderijen in Rochefort en Houyet, waarvan ze er elf verhuurt. Sommige daarvan zijn prachtige middeleeuwse hoeves maar die verkeren niet allemaal in even goede staat. Ter plekke zagen we daken die lekken, gescheurde en verzakte muren, rotte ramen en vloeren, problemen met de verwarming ... Een landbouwer die we spraken, getuigt anoniem: “De winter is zwaar. We verwarmen met mazout en hout, maar krijgen de eerste verdieping amper warm. Boven is er zelf geen verwarming. Ik betwijfel of jij hier zou kunnen wonen.”