Tijgermug rukt op: eitjes gevonden op drie snelwegparkings in België 

De tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië, maar je kan de mug ook al 20 jaar spotten in het zuiden van Frankrijk. Daar bestaat een grote populatie. Als mensen met de auto van het zuiden van Frankrijk komen, dan kan die mug meereizen en zo dus bij ons op een snelwegparking terechtkomen. De parking in Sprimont ligt in het verlengde van de 'autoroute du soleil'. Het is de eerste keer dat de tijgermug zo diep in het binnenland op een parking opduikt.

De dichtstbijzijnde gebieden waar de tijgermug nu officieel gevestigd is, zijn het Aisne-departement in Frankrijk, op 160 km, en de deelstaat Baden-Würtemberg in Duitsland, op 200 km. "De muggensoort heeft nog niet overwinterd in België, maar het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de tijgermug zich ook in ons land kan vestigen" zegt MEMO-coördinator Wim Van Bortel. "Een goede monitoring en bestrijding zijn nodig om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen."