Hoe het nijpende lerarentekort en andere uitdagingen aanpakken? VRT NWS Connect Onderwijs zocht naar antwoorden

Lieven Viaene van de Onderwijsinspectie is overtuigd van het "horizontale gesprek". "Het is absoluut nodig dat de leraar die in zijn individuele klas zit met zijn collega's binnen de vakgroep gaat praten. In dialoog gaan over hoe je de opdrachten aanpakt, geeft veiligheid en geborgenheid aan een team. Een professionele dialoog kan een absolute meerwaarde zijn."

Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale vindt het belangrijk dat leraren zich inhoudelijk kunnen versterken. Volgens hem zijn er te weinig functioneringsgesprekken tussen leerkrachten en directie. Van Kerkhoven uitte daarnaast nog een bijzondere zorg. "Wij pleiten ervoor dat leraren vakexperten moeten zijn. Vandaag zijn er een aantal risico's die ertoe leiden dat ze dat niet meer zijn."

"Waarom zijn er 15 procent leraren die een ander vak geven? Vaak omdat we geen andere leerkracht meer vinden", antwoordde Lieven Boeve van het katholiek onderwijs. "Op een bepaald moment wil een directeur dat er les wordt gegeven en is dan al tevreden met iemand die onderwijskundig geschoold is. Het grootste probleem voor de kwaliteit van ons onderwijs is het dreigende lerarentekort en specifiek leraren met de vereiste bekwaamheidsbewijzen."