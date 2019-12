Waarom Merkel een habbekrats extra aan de NAVO geeft

Ook gisteren in de Bondsdag was ze duidelijk in wat ze over Macrons plan denkt. "Europa kan zich momenteel alleen niet verdedigen. We zijn op onze trans-Atlantische partners (lees: Amerika) aangewezen en daarom is het aangewezen naar dit verbond te streven en er verantwoording in op te nemen."

Al gooit ze Macrons plannen niet helemaal weg. "Het is goed om onze Europese defensie te versterken, maar dat belemmert niet dat we ook de NAVO kunnen steunen." Punt duidelijk.

Het is "vintage Merkel": wat zalven waar het nodig is, een tikje waar het moet, maar binnen de Duitse interesses. Voor Duitsland is de NAVO namelijk de beste verzekering. Het beschermt hen zonder zelf al te veel inspanningen te moeten doen. En Duitsers - met hun legendarische angst voor alles - zijn dol op goede verzekeringen.