Waarom veroorzaakt RTBF-docu "Was opa een nazi?" zo veel beroering in Wallonië?

‘Papy était-il un nazi?’, in het Nederlands ‘Was opa een nazi?’, maakt heel wat los in Wallonië. Uit de documentaire van RTBF blijkt dat Waalse collaborateurs hebben deelgenomen aan de massamoord op 6.000 Joodse vrouwen uit het concentratiekamp Stutthof in het huidige Polen. Het was al langer bekend dat er Vlaamse Oostfronters bij betrokken waren, maar in Wallonië was er weinig aandacht en onderzoek naar collaboratie. Tot nu. Maar waarom beroert dit Wallonië zo? “Terzake” sprak met historicus Frank Seberechts.