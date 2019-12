Wereldkampioen bordspel Go stopt ermee: "Artificiële intelligentie is te slim, ik ga nooit aan de top staan"

Het is een van de moeilijkste strategische bordspelen ter wereld. Zelfs voor een computer was het onmogelijk om alle opstellingen enkel en alleen op rekenkracht uit te rekenen. Tot AlphaGo zijn intrede deed: een "zelflerend" computerprogramma gebaseerd op artificiële intelligentie, gemaakt door Deepmind, een afdeling van Google. Met een neuraal netwerk, een simulatie van het neuronennetwerk in de hersenen, kon AlphaGo de computer sturen in het kiezen van beloftevolle zetten en de varianten doorrekenen. AlphaGo leerde al spelend ook bij.

In het voorjaar van 2016 nam AlphaGo het op tegen Lee Se-dol, de toenmalige Zuid-Koreaanse Go-wereldkampioen. AlphaGo slaagde erin om vlotjes vier van de vijf spelletjes te winnen. Lee Se-dol kon één eerreddend spel in de wacht slepen en was danig onder de voet van zijn nederlaag. Vooraf had hij gedacht dat hij makkelijk zou kunnen winnen.

De overwinning van AlphaGo veroorzaakte opschudding, en niet alleen in Go-middens. De verwachting was dat het nog jaren zou duren voor een computerprogramma de mens kon verslaan. De winst van AlphaGo betekende een grote doorbraak voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie.



Na zijn zege tegen Lee Se-dol heeft AlphaGo zich nog meer verfijnd en gespecialiseerd. Geen enkele mens is er na Lee Se-dol nog in geslaagd om AlphaGo te verslaan in een professionele wedstrijd. In 2017 kwam Deepmind met opvolger AlphaGo Zero, die nog sneller en slimmer was. Dat programma kon zich helemaal uit zichzelf de finesses van Go in amper drie dagen tijd eigen maken.