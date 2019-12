Van brexit over klimaat tot migratie: zeven uitdagingen voor de nieuwe Europese president Charles Michel

Als er iets is dat de Europese lidstaten samenhoudt in de Europese Unie, dan is dat het besef dat de wereld er in 2019 helemaal anders uitziet dan pakweg 10 of 20 jaar geleden. “Europa moet zijn eigen lot in handen nemen”, zei Merkel een paar jaar geleden. De tijd dat Europa kon rekenen op een trouwe bondgenoot in Washington is voorbij. President Donald Trump dreigde met een handelsoorlog met de Europese Unie (met de bescherming van de Amerikaanse nationale veiligheid als argument). Hij bekritiseerde het brexit-akkoord dat voormalig Brits premier Theresa May sloot met de EU. Hij zegde de nucleaire deal met Iran op, stapte uit het Klimaatakkoord van Parijs, maakte de Turkse inval in Noord-Syrië mogelijk, enzovoort.