Zulte maakt plannen om natuurbegraafplaats aan te leggen

Het aanleggen van natuurbegraafplaatsen is overal in opmars. Ook Zulte springt op de boot en kijkt waar ze hun eigen natuurbegraafplaats kunnen aanleggen.

In de vrije natuur

Schepen van Begraafplaatsen Vandemeulebrecke (Open Zulte) ziet de natuurbegraafplaats als een aanwinst: "Meer en meer mensen zijn op zoek naar een andere manier om begraven te worden. Op zo'n natuurbegraafplaats worden de assen uitgestrooid of worden biologisch afbreekbare urnen begraven in de natuur van het domein, zonder grote gedenksteen erbij."

In Zulte blijven ze dan ook niet stilzitten. "We zijn aan het kijken waar we dat kunnen inrichten, dat kan in een bos zijn, op een nieuwe locatie of in het verlengde van een bestaande begraafplaats. Dat staat nog niet vast, zeker is wel dat het er komt", sluit schepen Vandemeulebrecke af.