10 jaar geleden: "Mr. Trololo" wordt internetheld met wirwar aan klanken

De beelden dateerden van 1976 en werden gemaakt tijdens een optreden in Zweden. "Ik herinner me het optreden nog goed, want het kostuum was van Zweedse makelij en dat had ik geruild tegen onder meer een matroesjkapop", zou Khil zich later herinneren.

Het originele lied ging over een cowboy die naar huis terugkeerde. "I am very glad, as I'm finally returning back home" was de oorspronkelijke titel. Maar zingen over cowboys was in de toenmalige USSR natuurlijk 'not done' en daarom werden de woorden vervangen door vooral opvallende en nietszeggende klanken. Enkele voorbeelden: "Oh ha ha ha ho! Ha ha he he ho!", "Dah da dah, doh doh doh" of "Lololololololol, lololololololol".